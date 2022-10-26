Марина Эр Горбач также поделилась воспоминаниями о том, как возникла идея этого фильма.

Украинский режиссер Марина Эр Горбач в интервью The Village рассказала о том, как возникла идея снять ленту "Клондайк" о сбитом в небе над Донбассом пассажирском самолете MH17, какова цель этого фильма и как его воспринимает мировая публика.

"На самом деле для меня самым большим шоком было даже не 17 июля 2014 года (дата аварии, - ред.), а 17 июля 2016 года. В 2016-м я была еще больше поражена, когда, следя за лентой новостей, поняла, что катастрофе уделяют значительно меньше внимания, чем раньше. Когда о суде и деле в целом начали говорить меньше, для меня это был такой сигнал, что все замнется, что дело не будет расследовано. И замнут не только теракт, но и оккупацию, не говоря уже об аннексии Крыма. И эти три фактора дали понимание, что я не могу согласиться с этим мировым игнором, с тем, что это называют "локальным конфликтом". Это все вызвало у меня протест", - поделилась Марина.

Как уточнила режиссер, основная публика, на которую рассчитана кинолента - люди, которые живут за границей, поскольку они не понимают и не видят тех реальных зверств, которые Россия совершала и совершает на территории Украины.

"Все-таки мы делали этот фильм, таргетируя его на людей за рубежом, которых называют лидерами мнений, и медиа, которые смогут написать о ленте и привлечь таким способом внимание к Украине. И после этого какая-то странная для них страна Украина с помощью искусства становилась бы немножко более понятной. По крайней мере вызывала больше желания погрузиться в эту тему. Что нам чаще всего рассказывают зрители после сеансов – что они получали мало информации о войне, что они не знали, что это настолько ужасно и что не найти какие-то геополитические объяснения происходящему", - пояснила Марина Эр Горбач.

Отметим, что впервые в целом фильм "Клондайк" показали в рамках американского фестиваля независимого кино "Сандэнс". Впоследствии ленту украинского производства отметили на Берлинском кинофестивале и ряде других престижных фестивалей.

"Думаю, эту цель мы достигли: люди, которые уже посмотрели фильм за рубежом, получили возможность вместе с героями сначала быть в шоке от того, что происходило (как и все мы были в шоке тогда), а потом постепенно понять, что же там происходит. Им никто не дает изначально готовые ответы. Пожалуйста, посмотрите и сделайте свой вывод сами", - добавила Марина Ер Горбач.

Сюжет фильма "Клондайк"

На востоке Украины живет молодая пара. Населенный пункт, где они живут, находится очень близко к линии боевых действий. Многие жители уехали оттуда из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни, однако Ира с мужем не спешат покидать дом. Женщина беременна и не хочет убегать в неизвестность. В небе сбивают над ними гражданский самолет, и это событие выводит боевые действия в регионе на новый уровень.

Трейлер фильма "Клондайк"

Напомним, украинский фильм-катастрофа "Клондайк" о сбитии самолета МН17 будет бороться за "Оскар".

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