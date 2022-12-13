Владимир Гостюхин, которого публика знает по многим российским фильмам и сериалам, оказался сторонником кровожадной путинской политики.

Главный герой сериала "Дальнобойщики" Владимир Гостюхин перестал общаться с дочерью, которая сейчас живет в США, из-за того, что она не поддерживает кровожадную политику Кремля. По той же причине связи 76-летний актер оборвал и с сестрой-украинкой, сообщают росСМИ.

Гостюхин назвал сестру "не совсем здоровой" после того, как она начала говорить ему правду о зверствах российских оккупантов.

"Я потерял сестру. Ну, как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать. Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась "спецоперация" (так в России называют войну, - ред), я прислал ей письмо, и что началось? Пошла антироссийская речь. У меня была истерика", - цитирует Гостюхина один из пропагандистских Telegram-каналов.

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Кто из российских звезд поддержал войну

После 24 февраля многие украинские знаменитости начали обращаться к своим российским коллегам с просьбой рассказать правду о происходящих в Украине зверствах. Однако российский бомонд либо боится говорить правду, либо ослеплен пропагандистскими речами, поскольку против убийств мирных украинцев высказались лишь единицы.

Так, оккупантов и кровожадную кремлевскую политику поддержал Федор Добронравов ("Сваты"), Татьяна Кравченко ("Сваты"), Олеся Железняк ("Сваты"), Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Иван Охлобыстин ("Интерны"), Сергей Безруков ("Бригада"), Юлия Чичерина, Николай Басков и многие другие.

Напомним, главная героиня сериала "Сваты" Татьяна Кравченко предала Украину и продолжает выступать на территории страны-агрессора.

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