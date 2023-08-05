Детей и возлюбленного женщины, которые также исчезли во время оползня, пока не нашли.

Во время оползня в Грузии погибла известная украинская медийница Алина Поликовская. Она находилась там вместе со своим избранником и тремя своими детьми.

Тело Поликовской уже нашли. Выжили ли дети и избранник медийницы - пока что не сообщается, поиски продолжаются. О гибели Поликовской написали ее друзья и коллеги. В Facebook появилось немало постов, в которых пользователи вспоминают о медийнице и с грустью говорят о трагедии.

На Facebook-странице Поликовской указано, что она работала на телеканале "Украина" и родилась в Нежине. Несколько лет назад медийница переехала в Нидерланды.

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"Алина Поликовская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их - еще нет. В это невозможно поверить. Алина была доброй, умной, красивой – неудивительно, что это понял Заза (избранник Поликовской - УНИАН) и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте", - написала журналистка Ольга Артюшенко.

Трагедия в Грузии - последние новости

Как сообщал УНИАН, в горном курортном поселке Севе произошел оползень, сошли примерно 5 миллионов кубометров земли. Из-за этого в регионе повредило линии электропередач, дороги и мосты разрушены.

В Грузии уже объявили День траура. Известно, что в результате трагедии погибли как минимум 11 человек. Спасатели продолжают искать людей, без вести пропало примерно 30 человек.

Пресс-служба МИД в комментарии УНИАН сообщала, что среди погибших была украинка. Посольство нашей страны в Грузии уже общается с родными погибшей, а дипломаты начали обсуждать репатриацию тела женщины.

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