Среди известных людей хватает тех, кому отсутствие аттестата не помешало обрести мировую славу

Нам с детства твердят, что учение - свет, а неучение - тьма и хорошие отметки в дневнике - путь в светлое будущее. На самом деле, далеко не всегда высокая успеваемость помогает в жизни, иногда - совсем наоборот. УНИАН предлагает вашему вниманию подборку голливудских звезд, которые плохо учились в школе, но всё-таки добились карьерных высот.

Ранее мы рассказывали, кто они - известные люди из бедных семей.

Вайнона Райдер

Будущая голливудская звезда плохо училась в школе, а затем и вовсе ее бросила.

Но причиной такого поступка стала не только низкая успеваемость - одноклассники часто дразнили и жестоко избивали девочку за ее социальную роль. Дело в том, что родители Вайноны были хиппи, что вызывало у общественности непонимание, а у детей - агрессию. Однажды Вайноне так сильно разбили голову, что она еле дошла домой. Естественно, ни о какой учебе дальше речи идти уже не могло.

Дрю Берримор

Актриса, которая стала знаменитой уже в 7 лет, снявшись в картине "Инопланетянин" Стивена Спилберга.

Такой резкий поворот судьбы отразился на Берримор не лучшим образом - в 9 лет она начала курить, в 11 - пить, в 12 попробовала марихуану, а в 13 перешла на кокаин. Бросила учебу, предпочитая яркие звездные тусовки занятиям. В 15 лет вышла из реабилитационной клиники и не вернулась в школу. Зато стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, параллельно развиваясь в продюсировании.

Джонни Депп

Харизматичный и эксцентричный исполнитель множества ярких ролей выбрал карьеру рок-звезды, не желая тратить свое время на скучные уроки.

Быстро "скатился" до двоек и постоянно прогуливал школу. Депп твердо решил, что рок-н-ролл - это дело всей его жизни и вместо учебы начал активно заниматься музыкой. Сейчас Депп играет в музыкальной группе, дружит с Мерлином Менсоном и успешно снимается в кино. К счастью для фанатов, даже суд с Эмбер Херд не повлиял на репутацию актера.

Марк Уолберг

Человек, который играет роли хороших полицейских, был абсолютно невыносим в детстве.

Мало того, что он родился с тремя сосками - врожденной аномалией, из-за которой постоянно терпел насмешки, так еще и постоянно нарушал порядок. Уолберг говорил, что к 16 годам попадал в полицию около 20 раз.

Читайте такжеКоровы упали в обморок: Том Круз прыгнул с парашютом и напугал бедных животныхТакое поведение не могло пройти бесследно - под воздействием наркотиков Уолберг ограбил аптеку, напал на двух человек и попал в тюрьму. Именно там будущий актер понял, что жизнь его катится под откос.

После освобождения Уолберг начал карьеру хип-хоп исполнителя, а затем получил роль в фильме "Ночи в стиле буги".

Анджелина Джоли

Роковая красотка, которая в будущем станет женой секс-символа Голливуда, в детстве прибавляла взрослым седых волос.

Сама Джоли говорит, что была панком, постоянно нарушала порядок и вводила окружающих в ужас своими бунтарскими поступками. Сложно жить рядом с человеком, от которого не знаешь, чего ожидать, поэтому сверстники не хотели общаться с маленькой Анджелиной.

Тем не менее, девушку это не расстраивало - она выбрала свой путь - подписала множество модельных контрактов, а затем начала сниматься в кино.

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Автор: Кристина Кащавцева