Американские знаменитости, которые добились всего сами

К сожалению, в современном мире очень сложно достичь успеха без денег и связей. Но мы убеждены, что талант, целеустремленность и вера в собственные силы помогут каждому, кто этого заслуживает, оказаться на вершине успеха. Вместе с нами это знают и те, кто своим примером показал - невозможное возможно.

Ранее мы рассказывали о самых некрасивых и грязных историях голливудских измен.

Джеки Чан

Родители маленького Джеки были обычными рабочими - мать работала горничной, а отец - поваром. Взрослые хватались за любую работу, чтобы заработать лишнюю копейку, но денег катастрофически не хватало. Ходит слух, что однажды, отчаявшись, они готовы были продать сына, чтобы не умереть с голоду, но передумали.

Когда Джеки подрос, родители решили, что ему нужно учиться. Нашли самое дешевое учебное заведение - школу пекинской оперы. Ему понравилось актерское мастерство, более того, он стал заниматься кунг-фу, чтобы лучше владеть своим телом. Сейчас мы все знаем Джеки Чана, как одного из самых популярных героев боевиков во всем мире.

Джим Керри

Отец известного актера был бухгалтером, а мать - певицей, но страдала редкой формой невроза - ипохондрическим синдромом (приписывала себе разные болезни), поэтому не работала. В какой-то момент отца увольняют и он устраивается уборщиком на фабрику титановых колес. Туда же за работой приходят и Джим вместе со старшими сестрами и братом.Денег в семье не хватало даже на оплату жилья, и очень скоро арендодатель выгнал их из квартиры. Долгое время семья Керри жила в автомобильном фургоне.

Читайте такжеПеред смертью болела: умерла звезда сериала "Шерлок"В начале 1980-х Керри переехал в Лос-Анджелес и стал выступать в разных комедийных программах. Провальные выступления, безденежье, депрессии, второстепенные роли - всё это Керри прошел самостоятельно. Позже удача ему улыбнулась - знакомство с комиком Родни Дэнджерфилдом и многими другими голливудскими звездами стали билетом в успешную жизнь.

Сейчас Джим Керри считается одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Киану Ривз

С родителями маленькому Киану совершенно не повезло. Отец был наркоманом, который получал аттестат зрелости на Гавайях, где отбывал заключение. Через три года после рождения сына он ушел из семьи. Мать не отличалась верностью ни себе, ни семье, поэтому постоянно находила новых мужчин, из-за чего Киану сменил 4 места жительства.

Из-за дислексии (нарушений способности к письму) ему было сложно учиться в школе, а стать хоккеистом не позволила травма. Так и не окончив школу, Ривз начал свою актерскую карьеру в молодежных сериалах. Позже стал отказываться от подобных амплуа и сниматься в полном метре. И мы все с вами знаем, что из этого вышло.

Леонардо Ди Каприо

Родители Ди Каприо развелись, когда сыну был год. Мать работала на нескольких работах, а жить им приходилось в совсем не благополучных районах. Маленький Леонардо с детства рассматривал для себя две профессии: геолог и актер. Выбор в пользу второго сделал, когда узнал, что его сводный брат заработал на одной только рекламе 50.000 долларов.

Леонардо попросил у матери разрешения не ходить в школу, чтобы больше времени уделять актерским курсам. Сам нашел себе агента и сказал, что оплатит его услуги с первого гонорара. Снялся в нескольких рекламных роликах, а в 1993 году уже снялся в полнометражном фильме вместе с Джонни Деппом.

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Автор: Кристина Кащавцева