Маша Полякова фотошопит абсолютно все свои фотографии.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, рассказала, что постоянно обрабатывает свои фотографии в фотошопе перед публикацией в Instagram.

По словам девушки, она не выкладывает в свой блог реальные фото. Прежде чем ее снимки увидит общественность Маша корректирует цвет и свою кожу.

"Каждое мое фото проходит очень большой этап. Мне нужно подкорректировать цвет, где-то отбелить кожу, где-то замазать. Я подросток, знаете сколько у меня прыщей бывает. Чтобы все было красиво. В Instagram вообще реальных фоток, вот как они выглядят, их нет", - сказала дочь звезды в программе "Звездный путь".

Читайте также"Между нами химия": Астафьева неожиданно прокомментировала отношения с известным блогеромТакже 16-летняя Маша рассказала, что периодически блокирует свою маму в соцсети. Особенно в тех ситуациях, когда ей хочется выставить фото или видео, которое Оля Полякова не одобрит.

"Когда я хочу выставить какую-то сторис и я знаю, что мама не одобрит, я ее блокирую. А потом, через 24 часа разблокирую. Она об этом не знает", - добавила Маша.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой раскрыла стоимость своей рекламы в Instagram.

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Автор: Диана Могилевич