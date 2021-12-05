Инцидент произошел на шоу "Маска".

Украинские певицы Оля Полякова и Настя Каменских являются детективами гипершоу "Маска". Там они разоблачают участников, которые выходят на сцену в разных образах.

В седьмом выпуске шоу Каменских предстала перед зрителями в необычном платье - с одной стороны оно было зеленое и с рукавом, а с другой - синее и оголяло ее руку и плечо. Так, Настя сказала, что этот выпуск будет очень ярким, как и ее образ.

"Справа я серьёзный детектив, а слева…" – начала говорить Каменских. Но не успела она закончить фразу, как Оля Полякова сказала: "…а слева – хвойда".

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Затем ведущий проекта Владимир Остапчук, который был в образе Гарри Поттера, также пошутил по этому поводу: "Я сейчас наколдую, чтобы она поменьше говорила".

Напомним, ранее Настя Каменских вместе с восходящей звездой выпустила прощальный клип.

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Автор: Диана Могилевич