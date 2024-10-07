Певица назвала коллегу "непростым человеком".

Известная украинская певица Злата Огневич прокомментировала слухи о романе с лидером группы "Бумбокс" и военным Андреем Хлывнюком. Исполнительница высказалась о коллеге и назвала его "непростым человеком".

В свое время артистам приписывали роман. Однако тогда Огневич опровергала любые романтические связи с музыкантом. Сейчас она рассказала, была ли у нее симпатия к мужчине и хотела ли она построить отношения с Андреем. Злата положительно отзывается о певце, но вместе с тем говорит, что он, как и большинство творческих личностей, сложный человек. Огневич не скрывает, что хотела бы снова встретиться и один на один пообщаться с артистом.

"Прошло много времени с нашей последней встречи и мне было бы интересно увидеть, насколько он изменился. Потому что, я думаю, что 100% за это время произошли изменения. Но он очень непростой человек, как и все творческие люди. Покажите мне простого творческого человека. Это проявляется во всем: в подходе к творчеству, в характере, в общении с людьми. Но я очень счастлива, что наша встреча принесла такую песню, как "Ты обещал". Я написала музыку на стихи Андрея", - поделилась исполнительница.

Звезда призналась, что у нее была симпатия к Хлывнюку, но она так и не переросла в отношения, поскольку ни один из артистов не сделал первый шаг.

"Он мне тогда очень нравился, потому что невозможно устоять перед чарами мужчины, который глубокий, умный, талантливый, харизматичный. Да, он мне нравился, но, как вы видите, это только творческий союз, в котором родились песни", - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о службе отца в ВСУ.

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