Артистка волнуется за родного человека.

Украинская певица Злата Огневич рассказала о своем 69-летнем отце-военном.

Артистка ранее отмечала, что Леонид Григорьевич с первых дней полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ. Он спасает жизни раненым на Харьковском направлении как врач-хирург. Но, несмотря на все трудности, мужчина все равно не может оставить службу и всегда спешит из отпуска к раненым военным.

"Каждый раз, когда отец приезжает в небольшой отпуск, то говорит, что все, больше не сможет поехать. Здесь операцию выстоять молодому хирургу трудно, а здесь 69 лет... Но после очередного восстановления говорит, что снова поедет и не может сидеть на месте, сложа руки. Я говорю: "Папа, что ты, как ты?" А он отвечает: "Не дождетесь". Папа мой молодец", - рассказала Злата в интервью "Ближе к звездам".

Огневич подчеркнула, что тоже постоянно помогает военным. В частности, певица ездит с благотворительными концертами к украинским защитникам. Об этом она рассказывает так:

"Я начала ездить на концерты еще до того, как это стало мейнстримом. Сплю в бусах, мечтаю поспать в кровати, которая никуда не едет. Обычный выезд к военным выглядит так: мы выезжаем из Киева, едем сотни километров, даем один концерт, потом снова переезд, второй концерт и возвращаемся домой. Но военных надо поддерживать".

Напомним, ранее певица Злата Огневич рассказала о проблемах со здоровьем.

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