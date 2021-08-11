Мужчину видно только со спины.

Украинская певица и новая "холостячка" Злата Огневич обнародовала в своем Instagram-блоге короткий ролик посвященный второму сезону романтического реалити, в котором она стала главной героиней.

В кадре Злата в роскошном платье проехалась в красном кабриолете с незнакомым мужчиной. Поклонники отметили, что уже с нетерпением ждут премьеру.

"Зажги огонь любви вместе со мной", - подписала ролик Злата.

"Невероятная", "Какая красота", "Ой, боже, аж мурашки по телу", "Сгорая от нетерпения", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, в первом сезоне реалити "Холостячка" главной героиней была актриса Ксения Мишина, которая в финале выбрала Александра Эллерта. Год пара была вместе, но совсем недавно они заявили о своем расставании.

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Автор: Диана Могилевич