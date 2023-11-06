Злата Огневич свела сеть с ума / instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич снялась в новой фотосессии, кадрами с которой поделилась со своими поклонниками в Instagram. Артистка предстала в очень соблазнительном образе.

Она позировала в черном прозрачном мини-платье из кружева. Корсет идеально подчеркнул ее упругую грудь. На ручки Огневич надела высокие перчатки в тон образа. 

Дополнила она образ украшениями в виде массивных сережек. На лицо певица нанесла легкий макияж в коричневых оттенках. Волосы знаменитость распустила.

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Этими фотографиями она анонсировала выход нового сингла "Віддаю".

"Если твой поцелуй - это лекарство, лечи меня, в реках топи, пусть наши сплетаются руки", -подписала снимок Злата.

Как отреагировали пользователи сети

  • "Какая же ты невероятная"
  • "Красотка"
  • "Златочка, ты моя душа"
  • "Куколка"
  • "Восхитительная девушка"
  • "Сколько красоты и страсти"
Певица покорила своей красотой / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич внезапно рассказала о пополнении в семье.

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