Она произвела впечатление на поклонников.

Певица Злата Огневич снялась в новой фотосессии, кадрами с которой поделилась со своими поклонниками в Instagram. Артистка предстала в очень соблазнительном образе.

Она позировала в черном прозрачном мини-платье из кружева. Корсет идеально подчеркнул ее упругую грудь. На ручки Огневич надела высокие перчатки в тон образа.

Дополнила она образ украшениями в виде массивных сережек. На лицо певица нанесла легкий макияж в коричневых оттенках. Волосы знаменитость распустила.

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Этими фотографиями она анонсировала выход нового сингла "Віддаю".

"Если твой поцелуй - это лекарство, лечи меня, в реках топи, пусть наши сплетаются руки", -подписала снимок Злата.

Как отреагировали пользователи сети

"Какая же ты невероятная"

"Красотка"

"Златочка, ты моя душа"

"Куколка"

"Восхитительная девушка"

"Сколько красоты и страсти"

Напомним, ранее Злата Огневич внезапно рассказала о пополнении в семье.

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