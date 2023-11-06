Певица Злата Огневич снялась в новой фотосессии, кадрами с которой поделилась со своими поклонниками в Instagram. Артистка предстала в очень соблазнительном образе.
Она позировала в черном прозрачном мини-платье из кружева. Корсет идеально подчеркнул ее упругую грудь. На ручки Огневич надела высокие перчатки в тон образа.
Дополнила она образ украшениями в виде массивных сережек. На лицо певица нанесла легкий макияж в коричневых оттенках. Волосы знаменитость распустила.
Этими фотографиями она анонсировала выход нового сингла "Віддаю".
"Если твой поцелуй - это лекарство, лечи меня, в реках топи, пусть наши сплетаются руки", -подписала снимок Злата.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какая же ты невероятная"
- "Красотка"
- "Златочка, ты моя душа"
- "Куколка"
- "Восхитительная девушка"
- "Сколько красоты и страсти"
Напомним, ранее Злата Огневич внезапно рассказала о пополнении в семье.