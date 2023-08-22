Певица поделилась своим счастьем.

Украинская певица Злата Огневич поделилась с поклонниками радостной новостью - в ее семье произошло пополнение. Оказывается, что знаменитость впервые стала тетей.

Ее родная сестра Юлия, с которой у них очень близкие отношения, впервые стала мамой. Кто именно родился у девушки певица не рассказала. Она лишь предложила фанатам угадать, кто появился на свет - мальчик или девочка.

"У меня сегодня самый счастливый день и у всей нашей семьи. Моя сестричка родила первого ребенка. Я такая счастливая, потому что стала тетей. Как вы думаете, кто это? Мальчик или девочка?" - поинтересовалась у поклонников артистка.

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Стоит отметить, что сестра Златы уже давно счастлива замужем. Девушка не так активно ведет свои соцсети, однако несколько фотографий с любимым супругом и в положении она все же опубликовала.

Кроме того, известно, что у Златы и Юлии очень теплые отношения. Певица неоднократно рассказывала, что именно сестра вытаскивала ее из депрессии после расставания с Андреем Задворным, с которым она познакомилась на "Холостячке-2".

Напомним, ранее Злата Огневич впервые за долгое время встретилась с отцом, спасающим раненых.

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