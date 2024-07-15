Он также рассказал, в каких они отношениях с бывшей.

Украинский актер Григорий Бакланов, который известен по сериалу "Поймать Кайдаша", впервые прокомментировал развод с актрисой Анастасией Цымбалару.

По его словам, причиной для разрыва их отношений стали проблемы личного характера.

"Это личное, это наша история", - отметил лаконично актер в интервью для CK.Life.

И добавил, что не хочет раскрывать все подробности. Однако отметил, что они с экс-супругой остались в хороших отношениях и ему нет необходимости ходить к психологу.

"Я не потерял близкого человека. Она есть. Она жива, слава Богу, все хорошо. Просто такой период и жизнь идет, я двигаюсь дальше. Я ничего не потерял. Сейчас все нормально, мы дружим", - прокомментировал Григорий.

Есть ли сейчас у мужчины новая избранница - он решил не отвечать.

К слову, актеры Бакланов и Цымбалару познакомились еще в университете. Они были вместе 10 лет, а 2 из них в официальном браке. До полномасштабного вторжения супруги планировали покупать собственное жилье, но война внесла свои коррективы. Общих детей у них нет.

В марте этого года влюбленные решили расстаться, об этом Анастасия сообщила у себя в Instagram. Сейчас они не охотно говорят о личном.

Напомним, недавно звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная сообщила о разводе с мужем.

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