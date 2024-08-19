Виктор Гевко ответил, вернется ли юморист из-за границы.

Украинский шоумен, звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко высказался о юмористе и актере Руслане Ханумаке, который месяц назад сбежал за границу. Ведущий ответил, вернется ли комик в Украину.

Как известно, Ханумак уверял, что пересек границу во время полномасштабного вторжения законно. У него якобы есть отсрочка от службы из-за астмы. Однако потом комик удалил свой пост об этом. Позже украинские журналисты выяснили, что актер покинул родину еще за два месяца до того, как публично объявил об этом. Руслан уехал в США, где живет его сын и экс-супруга Алина Шаманская.

Гевко и Ханумак раньше хорошо дружили. Он говорит, что комик не уехал за границу навсегда, а вернется в Украину.

"Он хороший парень. Я не успел с ним по этому поводу пообщаться, надо будет как-то выяснить. На сколько я знаю, он не собирается никуда уезжать. Он просто на какое-то время уехал", - отметил шоумен.

Виктор высказался о мужчинах, которые выехали за границу во время войны. Он не осуждает украинцев-беглецов, потому что это, мол, их выбор. Однако убежден, что в сложный период все должны оставаться на родине.

"Я думаю, надо быть в Украине. То есть что-то сделать там (за рубежом - УНИАН) и пытаться по возможности вернуться. Есть люди, которые до войны тоже уехали. Они, получается, не плохие, а те, что сейчас - плохие? Для кого-то это выбор, а нам жить здесь, работать вместе на благо Украины", - указал Гевко.

Напомним, ранее экс-супруга Ханумака высказалась о его выезде за границу.

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