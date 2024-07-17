Блогерша заявила, что не отвечает за действия бывшего мужа.

Украинская ведущая и инфлюенсер Алина Шаманская высказалась относительно выезда в Америку комика и актера Руслана Ханумака в мае этого года.

В своем Instagram Алина прояснила ситуацию и дала понять подписчикам, что не поддерживает никаких отношений с Ханумаком. Также звезда уточнила, что они уже давно разведены, поэтому она не отвечает за его действия. Единственное, что их объединяет это общий ребенок. Тем более, у юмориста уже появилась новая избранница.

"Я вынуждена сделать это объявление, потому что, к моему большому удивлению, существует определенное количество людей, которые считают, что я до сих пор замужем и имею отношения с Русланом Ханумаком. Я хочу это опровергнуть и заявить, что достаточно давно я подала на развод. Сейчас я официально разведена. Никакого отношения к его принятым решениям и действиям я не имею. Этот человек был в отношениях еще задолго до развода и находится в них сейчас. Единственное, что нас объединяет - это наш сын", - сообщила Шаманская.

Видео дня

Мнения пользователей сети по этой теме разделились:

"Не понимаю, почему и за что хейтят Алину. Что она опять натворила?"

"Видео, которое выложил Ханумак, состоит из двух частей: одна та, что снимает он, вторая - которую снимает Алина. Не понимаю, почему Алина говорит, что не в курсе, что он будет это видео обнародовать. Если бы она не хотела этого, то свою часть видео не дала бы ему для публикации. Все просто и все однозначно"

"То есть на видео, где ваш бывший муж прилетел незаконно в Америку, не вы?"

Напомним, юморист Руслан Ханумак сбежал из Украины в начале мая этого года. Как он рассказал в своих соцсетях, сейчас он будет жить в Америке.

Интересно, что Ханумак - мужчина призывного возраста, но это не помешало ему покинуть страну. Актер пересек границу в пункте пропуска "Вилок", который расположен на украинско-венгерской границе.

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