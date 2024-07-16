Теперь комик будет жить в США.

Украинский юморист Руслан Ханумак сбежал из Украины в начале мая этого года. Как он рассказал в своих соцсетях, сейчас он будет жить в Америке.

Интересно, что Ханумак - мужчина призывного возраста, но это не помешало ему сбежать из Украины.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, Ханумак пересек границу в первой половине мая в пункте пропуска "Вилок", который расположен на украинско-венгерской границе.

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Очевидно, актер выехал из Украины в Америку к сыну, которого в начале полномасштабного вторжения за границу вывезла бывшая жена комика Алина Шаманская. О другой цели своего визита в США актер не рассказывал.

"Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детства с отцом. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с отцом. Мы снова вместе", - прокомментировал Ханумак.

Тогда знаменитость заявил, что пересек границу на законных основаниях, но впоследствии удалил эту публикацию из соцсетей. Вероятно, он узнал, что астма в легкой форме не может быть причиной отсрочки от мобилизации.

""Выпустили" меня официально, поскольку законы я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры, только потому, что не считал нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком", - написал юморист.

Напомним, студия "Квартал 95" прокомментировала выезд Ханумака за границу.

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