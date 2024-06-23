Виктор, несмотря на тяжелое ранение, не теряет позитива.

Известный украинский юморист, звезда "Лиги смеха" и военный Виктор Розовый после тяжелого ранения на передовой вышел на связь. Комик показал, как проводит выходные в столице.

Как известно, сейчас Розовый проходит реабилитацию. Его часто навещают друзья и коллеги-комики. Так и на этот раз, вместе с приятелями юморист решил поехать в Межигорье - бывшую частную резиденцию экс-президента Виктора Януковича. Звезда "Лиги смеха" в своем Instagram опубликовал кадры с друзьями и показался на инвалидной коляске.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Розовый не теряет позитива и даже пошутил о Януковиче. Он написал под фото: "Пришли в гости, а Федоровича нет".

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К слову, Виктор служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. В марте во время выполнения боевого задания на фронте он получил тяжелое осколочное ранение в голову.

К счастью, рядом с ним в сложный момент оказались побратимы. Бойцы 2-й роты противотанкового батальона оказали военному первую медицинскую помощь и спасли жизнь. Позже Розовый пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии. Сейчас юморист на пути к выздоровлению и проходит реабилитацию.

Он восстанавливается в Украине, и ждет разрешения выехать за границу для реабилитации в Европе. Рядом с ним постоянно его жена Ольга, которая помогает любимому оправиться от пережитого.

Напомним, ранее Виктор Розовый после тяжелого ранения на фронте показался в инвалидной коляске.

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