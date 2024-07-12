Юморист проходит реабилитацию.

Известный украинский юморист, звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение на фронте, вышел на связь. Комик рассказал о своем состоянии после операции.

Как известно, сейчас артист проходит длительную реабилитацию. В сложное для знаменитости время, рядом с ним всегда его жена Ольга Мерзликина, с которой юморист женился в марте этого года.

В своем Instagram после ранения Розовый редко постит новые фотографии. Однако на этот раз он сделал исключение. Виктор опубликовал кадр из больницы, на котором он показался в инвалидной коляске, рядом с ним стояла его возлюбленная. Вероятно, артисту до сих пор сложно передвигаться самостоятельно.

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Несмотря на то, что комик заметно похудел и получил ранения, он не оставляет своего оптимизма. Мужчина верит, что сможет полностью восстановиться.

"Горжусь своей женой, а вот голова у меня покоцаная", - подписал кадр Розовый.

В то же время Ольга в своем Instagram отметила, что верит в силу мужа. Она убеждена, что совсем скоро Виктор вернется к привычной жизни.

"Виктор очень волевой, поэтому делает невероятный успех. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", - отметила женщина.

К слову, юморист служил в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. В марте во время выполнения боевого задания на фронте он получил осколочное ранение в голову. Рядом с ним в сложный момент оказались побратимы. Бойцы 2-й роты противотанкового батальона оказали военному первую медицинскую помощь и спасли ему жизнь. После этого Розовый пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии.

Напомним, ранее Виктор Розовый показал, как проводит выходные.

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