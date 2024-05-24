Ольга Жуковцова заявила, что ее отец совершал постоянное насилие над матерью.

Известная украинская актриса театра и кино, звезда "Женского Квартала" Ольга Жуковцова рассказала страшные подробности своего детства. Женщина вспомнила, какие страдания пережила и, как отец издевался над ее матерью.

Актриса поделилась, что однажды, когда ей было всего 3 года, у мужчины случился очередной приступ ненависти. Он избивал со всей силы маму. Более того, его жестокость, по словам Ольги, не имела границ. Отец разрезал живот и вены жене, а потом пытался покончить жизнь самоубийством:

Я думаю, что он поймал белку и решил бить мою маму. Мне было три года, я помню, как закрываю маму, он ее бьет, я прям очень маленькая. И на следующий день я спала с мамой, я просыпаюсь, и вся кровать в крови. У него была комната на замке, он полностью вскрыл маме живот, перерезал ей вены, пошел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены.

Жуковцова говорит, что из-за приступа отца, маме пришлось перенести сложную операцию на сердце. После инцидента тиран сразу сбежал за границу, где строил отношения с другой женщиной, на 10 лет старше его. Он не стеснялся изменять маме Ольги прямо на ее глазах.

"Мама доползла до соседей, вызвала скорую, и они лежали в соседних палатах... И маме делали очень тяжелую операцию, потому что он какую-то артерию задел ей сердечную. Мама собирает пазлы, а он едет в Эстонию, у него была там любовница. Она писала ему письма постоянно. Он изменял маме прямо на ее глазах", - отметила звезда "Квартала".

Что известно об Ольге Жуковцовой

Ольга родом из Запорожья. После окончания университета она переехала в столицу, где проживает и строит свою карьеру. Свою популярность актриса получила благодаря участию в юмористических проектах "Рассмеши комика", "Женский Квартал" и "Квартал 95". Также она известна ролями в сериалах "Слуга народа" и "Село на миллион".

Напомним, ранее актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за иностранца.

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