Возлюбленный актрисы родом из Великобритании.

Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару, которая в мае вышла замуж, уехала с мужем-иностранцем за границу. Артистка впервые показала семью возлюбленного.

Как известно, избранником знаменитости стал британский бизнесмен Рис, который сейчас живет в Украине. Пара сыграла свадьбу в столице, однако родных мужа не было на празднике. Поэтому, супруги решили наведаться к ним на родину Риса и провести немного времени там.

В своем Instagram Сопонару опубликовала фотографию из Великобритании. На фото она показала большую семью возлюбленного. А также на камеру позировали сестры Ирины. Женщины живут в Британии уже много лет. Вероятно, влюбленные устроили небольшой праздник по случаю бракосочетания для родных за рубежом. Однако никакими подробностями больше артистка делиться не стала.

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"Семейный портрет", - написала на снимке актриса и добавила смайлик в форме сердечка.

Отметим, что Рис и Сопонару закрутили роман в 2021 году. В начале 2022 года, когда в Украине началась полномасштабная война, пара начала жить вместе. В мае 2023 года иностранец сделал Сопонару предложение, а через год они сыграли свадьбу. Сейчас супруги живут в Киеве. Юмористка часто делится фотографиями с любимым и не скрывает своего счастья.

Напомним, ранее муж-иностранец Ирины Сопонару ответил, почему остался в Украине. Он также удивил прекрасным знанием украинского языка.

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