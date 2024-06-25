Он удивил прекрасным знанием украинского языка.

Украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Супонару месяц назад вышла замуж за британца Риса. Мужчина уже несколько лет живет в Украине и планирует строить свое будущее именно здесь. Он ответил, почему хочет остаться на родине любимой.

По словам Риса, Украина - недооцененное государство. Он убежден, что в нашей стране замечательные люди и невероятная культура. Свою жизнь в Киеве Рис начал еще во время пандемии в 2020 году, а позже встретил любимую Ирину.

"Я бы сказал, что это очень недооцененная страна, потому что мы можем жить очень хорошую жизнь с нашими друзьями. Люди здесь очень дружественные, хорошая культура и еда. Я очень люблю мою жизнь в Украине, и я хочу остаться здесь. Я вижу наше будущее здесь. Мы хотим остаться здесь вместе. У Украины очень светлое будущее, и я должен быть здесь, чтобы почувствовать это", - поделился иностранец.

Более того, Рис только после начала полномасштабного вторжения начал изучать украинский и уже сейчас свободно говорит на языке. Британец объяснил, почему для него это важно:

Я живу здесь три с половиной года, и для меня очень важно знать местный язык, чтобы понимать тех, кто живет здесь. Я начал учить украинский язык полгода назад. Мой ближайший друг - украинец в Лондоне. И когда я жил в Лондоне, мы много раз ездили в Украину в отпуск. Моя история в Украине началась гораздо раньше. После ковида я хотел покинуть Лондон и попробовать жизнь в новом городе. Я приехал в Киев, и мы познакомились с Ирой. И вот мы здесь. Через пять месяцев своего пребывания в Киеве я познакомился с ней.

Заметим, что Рис и Ирина вместе с 2021 года. После начала полномасштабной войны, по словам актрисы, их отношения только окрепли. Так, пара некоторое время жила за границей, но они решили вернуться. В мае 2023 года иностранец сделал Сопонару предложение, а через год они сыграли свадьбу.

Напомним, ранее звезда "Квартала" Сопонару впервые рассказала о свадьбе с иностранцем.

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