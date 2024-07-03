Актрису "спалили" с новым бойфрендом.

Звезда "Гарри Поттера", знаменитая британская актриса и модель Эмма Уотсон, которая призывала к борьбе с сексуальными домогательствами, лишь в мае разорвала отношения с сыном бизнесмена Брэндоном Грином. А уже сейчас ее застали в компании другого мужчины.

После расставания с экс-бойфрендом в мае знаменитость посвятила себя работе и учебе. Сейчас актриса получает степень магистра в известном оксфордском университете.

Однако теперь этот город манит Уотсон не только из-за учебы, но и из-за новых романтических отношений. На днях папарацци заметили и сфотографировали модель во время поцелуя с молодым человеком.

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Заметно, что пара наслаждалась компанией друг друга, и Эмма выглядела влюбленной женщиной. В то же время ее бойфренд гладил возлюбленную по щеке.

"Она выглядела невероятно счастливой, словно ей не было никакого дела до всего на свете. Они были невероятно близки - казалось, им было все равно кто на них смотрит. Они смотрели только друг на друга", - сообщили инсайдеры изданию The Sun.

Личная жизнь актрисы всегда интересовала ее поклонников. Известно о нескольких ее отношениях, в частности, с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом, бизнесменом Лео Робинтоном. Более того, ей даже приписывали роман с принцем Гарри. Однако сама Уотсон опровергала эту информацию.

Напомним, ранее по случаю 34-летия Эммы Уотсон мы писали о самых известных фильмах, в которых сыграла актриса.

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