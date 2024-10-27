Инсайдеры рассказали, кем работает новый бойфренд актрисы.

Знаменитая американская актриса, звезда сериала "Друзья" и фильма "Мы - Миллеры" Дженнифер Энистон, которая ранее напугала фанатов своим внешним видом, закрутила новый роман. Стало известно, кто стал новым избранником кинозвезды.

Как пишет издание Radar online со ссылкой на собственные источники, знаменитость больше не одинока. Инсайдеры сообщают, что новым бойфрендом артистки, вероятно, стал пластический хирург. Именно этот врач делал голливудской актрисе подтяжку груди, после чего между ними завязалось общение. Энистон часто приходит в клинику хирурга, чтобы встретиться с ним, утверждают источники.

"Говорят, что в кабинете одного из ее врачей есть парень, который очень взволновал Джен. Это одна из главных причин, почему она идет на процедуры с радостью, потому что у нее есть шанс увидеть его", - сообщает издание.

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Пока известно лишь то, что новый избранник Дженнифер работает врачом. Иностранным СМИ пока не удалось узнать его имя и возраст. На это влияет сама знаменитость. Она тщательно скрывает избранника и специально назначает свидания с любимым в разных местах, чтобы папарацци и журналистам не удалось рассекретить хирурга.

"Джен очень загадочна в этом вопросе. Она посещает несколько разных мест на Восточном и Западном побережье, поэтому немного сложно выяснить, кто именно этот парень", - говорят инсайдеры.

К слову, об отношениях кинозвезды мало что известно. В 2018 году она рассталась с актером Джастином Теру и после того, старается держать личное за семью замками. Источники указывают, что роман с хирургом - это первые отношения 55-летней Энистон после разрыва с артистом.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон облили нефтью во время съемок шоу. Актриса была недовольна всем происходящим.

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