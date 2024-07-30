Актриса была недовольна всем происходящим.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон попала в неприятный инцидент. Во время съемок "Утреннего шоу" ее облили нефтью.

Происшествие случилось, когда Энистон снимала себя на камеру и рассказывала о протестах. Разъярённые люди вылили на актрису черную жидкость, из-за чего она не смогла сниматься дальше.

На кадрах, снятых папарацци, видно, что Энистон была недовольна из-за происходящего. Она сразу же начала искать свою команду, чтобы решить инцидент.

Видео дня

Отметим, недавно стало известно о том, что 1 мая 2023 года видеосервис Apple продлил сериал "Утреннее шоу" на четвёртый сезон. В главных ролях снялись Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл.

Сюжет "Утреннего шоу"

Алекс Леви - ведущая "Утреннего шоу", популярной новостной программы, транслируемой из Манхэттена на канале UBA, которая имеет отличные рейтинги зрителей и, как считается, изменила лицо американского телевидения.

После того, как ее коллега Митч Кесслер, с которым она проработала 15 лет, был уволен из-за сексуального скандала с нарушениями правил поведения, Алекс борется за то, чтобы сохранить свою работу в качестве главного лидера новостей, одновременно разжигая соперничество с Брэдли Джексон, случайным репортером, чья серия импульсивных решений привела её в новый мир телевизионной журналистики.

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