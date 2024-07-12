Артист служит с начала полномасштабного вторжения.

Известный украинский театральный актер, экс-участник юмористического проекта "Дизель Шоу" Олег Иваница, который в прошлом году во второй раз женился, рассказал, где сейчас служит. Также военный поделился, чем занимается в ВСУ.

Знаменитость стал на защиту страны более двух лет назад. Почти все время он служил в одном подразделении, однако недавно его перевели в другое. Сейчас Иваница отбывает службу на Киевщине.

"Сейчас в киевском регионе. Все в порядке, мне реально везет. В первом подразделении было так же. Служил там почти два года, и мне очень повезло с собратьями. Когда мы ехали на восток, мне повезло что с ротным, что со взводным. Здесь тоже", - рассказал актер в интервью для kp.ua.

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По словам Олега, он всегда мечтал работать в силах ПВО. Такое желание у защитника возникло после того, как ему удалось сбить российский дрон. Мечта Иваницы осуществилась и его перевели в зенитно-пулеметное подразделение. Теперь воин защищает небо Киевской области. Преимущественно артист сбивает вражеские "шахеды" пулеметом.

"Когда мы были на востоке, мне удалось сбить вражеский дрон со взрывчаткой. Он висел над позициями. Я начал мечтать о ПВО, и мне удалось перевестись. Я сейчас в зенитно-пулеметном подразделении. То есть это не ракеты, не какие-то сложные машины. Это просто пацики с пулеметами на пикапах, которые в основном занимаются "Шахедами". Я, в принципе, и в предыдущем подразделении был пулеметчиком", - добавил Олег.

Напомним, ранее Олег Иваница рассказал, сколько зарабатывает в ВСУ и как отстреливался от россиян.

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