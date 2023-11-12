Свадьба была тихой и скромной.

Известный украинский актер и экс-участник "Дизель шоу", а с начала полномасштабного вторжения еще и военный ВСУ Олег Иваница впервые признался, что женился во второй раз.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" он рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств уже во время войны. Они долго общались, а затем встретились. По его словам, они сразу друг другу понравились. Поэтому вскоре Иваница сделал предложение своей возлюбленной.

"Предложение руки и сердца – это было так: "Слушай, может поженимся?". Мне важнее, чтобы были отношения теплые, конструктивные, чем формальные. Чтобы это были действительно искренние чувства", – рассказал Иваница.

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Он добавил, что свадьба была скромной. На церемонии присутствовали только он, его любимая Лана и его мама. После официальной части они отправились в ресторан, где выпили шампанское.

"Свадьба, это так громко сказано. Были я, Лана, моя мама и человек, занимавшийся съемками. Вот мы втроем зашли, расписались, пошли и выпили игристого. Громкой свадьбы не было, ведь не было ни желания, ни ресурсов", - добавил Иваница.

Интересно, что два месяца назад Олег Иваница в четвертый раз стал отцом. Лана родила ему сына, которого назвали Орестом. Актер говорит, что хотел присутствовать на родах, однако опоздал на 10 минут.

Отметим, Иваница уже был женат. От первой супруги у него есть двое детей. Также он воспитывает ребенка Ланы от первых отношений. А после рождения Ореста он стал многодетным отцом.

Напомним, ранее Олег Иваница рассказал о службе в ВСУ.

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