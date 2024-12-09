Звезда не скрывает, что переезд для девочки оказался очень стрессовым.

Украинская актриса Татьяна Малкова, снимавшаяся в картинах "Альф", "Конотопская ведьма", рассказала о переезде за границу. Артистка, которая рассказала о заработках во время войны, ответила, насколько сложно было ее детям покинуть Украину.

Не секрет, что из-за полномасштабного вторжения россиян знаменитость с мужем и детьми выехала за границу. Сейчас семья живет в Польше. В интервью для издания "РБК-Украина" Татьяна вспомнила, что ее сыну переезд дался не сложно. Поскольку мальчик еще совсем маленький, то для него было важно, чтобы мама с папой были рядом, а все остальное не имело значения.

"Младший перенес плюс-минус нормально, потому что он был еще совсем маленький, у него было главное, что он привязан ко мне, к папе. И поэтому для него самое главное, что мы были вместе возле него", - поделилась Малкова.

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А вот для старшей дочери переезд был стрессовым. По словам актрисы, девочка набрала 12 лишних килограммов, поскольку она не хотела выходить из дома и ничем не занималась. После этого звездная дочь осознала, что ее тело очень изменилось и начала худеть. Правда, этот процесс также проходил не слишком здорово.

Сейчас артистка старается как можно больше внимания уделять девочке и поддерживать ее. Малкова беспокоится о психологическом и физическом состоянии дочери, но пока не может вернуть ее на родину из-за ситуации с безопасностью.

"Очень тяжело перенесла переезд моя старшая дочь. Потому что у нее такой сложный подростковый возраст. Она когда переехала, набрала 12 килограммов, очень была на стрессе. Она просто лежала, ничего не хотела делать, просто была в шоке. Потом, когда она осознала, что происходит, что она набрала, что она стала просто не влезать ни в одну вещь, у нее начался следующий этап. Она срочно начала худеть, очень жестко. Это был очень тяжелый период. И для нее я больше таких испытаний не хочу. Поэтому максимально стараюсь ее поддерживать, насколько это возможно, насколько у меня получается", - отметила знаменитость.

Напомним, ранее Татьяна Малкова ответила, планирует ли вернуться в Украину. Артистка призналась, что пока не может перевезти семью на родину.

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