Малкова сейчас работает в Украине, но вся ее семья находится за границей, поэтому она живет на две страны.

Известная украинская актриса Татьяна Малкова, которая в начале полномасштабного вторжения уехала с мужем за границу, ответила, планирует ли навсегда вернуться в Украину. Артистка поделилась, насколько сложно ей делить жизнь на две страны.

Как известно, в первые дни большой войны звезда с мужем и детьми покинули родину и сейчас строят свою жизнь в Польше. За рубежом и Татьяна, и ее избранник - режиссер Дмитрий Малков - развивают свои карьеры. В то же время женщина продолжает сниматься в основном в украинском кино, из-за чего часто бывает на расстоянии с родными.

В интервью для "РБК-Украина" Малкова отметила, что ей сложно жить на две страны и она редко проводит время с любимым и детьми. Сейчас знаменитость не может точно ответить, вернется ли ее семья в Украину. Она не исключает, что может быть и такое, что ей придется на совсем перебраться в Польшу и жить там.

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Однако, если на родине завершится большая война, говорит артистка, они вернутся. Пока что из-за ситуации с безопасностью она не готова переехать совсем в Киев и продолжает жить на две страны, и работает над съемками сериала "Пес Альф".

"Это время покажет. Сейчас я живу вот так. Сейчас я снимаюсь в сериале "Пес Альф". Я очень редко вижу свою семью, это меня очень угнетает, потому что я очень по ней скучаю. Я надеюсь, что можно будет что-то изменить, чтобы либо я к ним чаще ездила, либо закончится война и мы переедем вместе все в Украину. Или будет как будет! Или я перестану сниматься в сериале и вернуться в Польшу. Я не знаю, как оно будет. Пока что мне не надо принимать решений, они уже приняты. А дальше мы посмотрим", - поделилась актриса.

Напомним, ранее Татьяна Малкова рассказала о заработках во время войны. Знаменитость отметила, что после 2022 года гонорары очень изменились.

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