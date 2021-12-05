Алла Пугачева живет в роскошном замке / фото УНИАН

Российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин уже много лет состоят в браке и живут в настоящем замке, который находится под Москвой в селе Грязь. 

Интересно, что замок, общей площадью почти три тысячи квадратных метров, построен в викторианском стиле. Там есть высокая башня с террасой, бассейн, спа-центр, паркинг и даже лифт.

Как выглядит замок Пугачевой / Скриншот YouTube
Гостиная дома Пугачевой / Скриншот Instagram
В доме есть бассейн / instagram.com/maxgalkinru
Как выглядит дом Галкина и Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru
В их доме часто бывают гости / instagram.com/maxgalkinru

По данным издания "Комсомольская правда", на придомовой территории имения Галкина и Пугачевой есть зимний сад и домик для обслуживающего персонала. 

Отметим, что стоимость таких царских хором достигает почти 300 миллионов гривень. Эксперты назвали данную сумму без стоимости обслуживания. 

В доме есть спортзал / Скриншот YouTube
Также на территории есть оранжерея и зимний сад / Скриншот YouTube

Ранее Максим Галкин показал, как они украсили свой замок к Новому году. 

Напомним, с декабря 2011 года Алла Пугачева состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич