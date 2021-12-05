Супруги построили роскошное имение, в котором учтены абсолютно все их желания.

Российская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин уже много лет состоят в браке и живут в настоящем замке, который находится под Москвой в селе Грязь.

Интересно, что замок, общей площадью почти три тысячи квадратных метров, построен в викторианском стиле. Там есть высокая башня с террасой, бассейн, спа-центр, паркинг и даже лифт.

По данным издания "Комсомольская правда", на придомовой территории имения Галкина и Пугачевой есть зимний сад и домик для обслуживающего персонала.

Отметим, что стоимость таких царских хором достигает почти 300 миллионов гривень. Эксперты назвали данную сумму без стоимости обслуживания.

Ранее Максим Галкин показал, как они украсили свой замок к Новому году.

Напомним, с декабря 2011 года Алла Пугачева состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич