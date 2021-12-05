Отечественные и зарубежные знаменитости часто обретают личное счастье с мужчинами помладше.

В современном мире возраст не играет никакой роли. Есть много знаменитостей, которые предпочитают мужчин постарше, но есть и те, кто обретают счастье с теми, кто значительно младше.

Сегодня УНИАН расскажет о "молодильных мальчиках", которые сумели покорить сердца статусных дам.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Эта пара познакомилась на съемках клипа "Быть или не быть". Практически сразу у них возникла искра, но на момент их знакомства Пугачева официально была замужем. Со временем их дружба переросла в большую и искреннюю любовь, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет. Хотя их окружение считает, что это был брак по расчету. Сейчас они живут в роскошном доме и воспитывают двойняшек от суррогатной матери.

63-летняя Мадонна предпочитает мужчин помладше. В ее "багажнике" много романов с молоденькими парнями, одним из ее возлюбленных стал и ее нынешний бойфренд, 27-летний танцор Ахламалик Уильямс. У пары 36 лет разница в возрасте, при этом певица уже успела познакомить его со своими детьми. Свои предпочтения она обьтясняет так: "Просто так получается, большинство мужчин моего возраста уже женаты и с детьми, так что они не подходят для романов".

Деми Мур и Эштон Катчер

По словам 59-летней Деми Мур, 16 лет разницы в возрасте ее совсем не смущала. А вот ее поклонники часто ставили ей это в упрек. Впрочем, пара была счастлива и они даже поженились в 2006 году. Но уже через шесть лет они развелись. Позже Мур приписывали еще несколько романов с молоденькими мальчиками.

Хайди Клум и Том Каулиц

В 2019 году 48-летняя Хайди Клум вышла замуж за гитариста немецкой группы Tokio Hotel, 32-летнего Тома Каулица. Супермодель призналась, что не обращает внимания на выпады поклонников из-за их разницы в возрасте, так как стресс только добавляет ей морщин. Отметим, пара счастлива, они много путешествуют и наслаждаются друг другом.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

В 46 лет Лолита встретила мужчину своей мечты, теннисиста Дмитрия Иванова, который младше ее на 12 лет. Они сыграли пышную свадьбу, вместе боролись с зависимостью Дмитрия (по словам звезды, однажды он попал в секту) и были счастливы. Вот только в 2019 году стало известно о том, что они подали на развод. Также в СМИ начала появляться информация, что их брак был фиктивным. Иванов с помощью Лолиты якобы хотел получить российское гражданство.

Ранее УНИАН рассказал, как изменились популярные украинские звезды, некоторых не узнать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич