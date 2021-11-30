Шоумен показал украшенную территорию замка.

Российский артист и шоумен Максим Галкин показал на видео, как к Новому году украсили замок в деревне Грязь, в котором он проживает с Аллой Пугачевой.

Соответствующее видео он опубликовал в своих InstaStories.

На нем можно увидеть заснеженную территорию замка, которую украсили елками, яркими гирляндами. Праздничную атмосферу придает снег.

"Смотрите, какая сказка зимняя. Прелесть. Просто уже Новый год практически. А шапочка у меня модная какая", - комментирует Галкин.

Отметим, ранее психолог Валентин Малиновский назвал брак Пугачевой и Галкина фикцией. По словам психолога, он является договорным. В свою очередь друг звездной семьи опроверг слухи об их возможном разводе.

Пугачева была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

С декабря 2011 года она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Также у нее есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

Автор: Виолетта Орлова