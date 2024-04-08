Где и как работали представители шоу-бизнеса до большой сцены.

Подавляющее большинство звезд украинского шоу-бизнеса до того, как стать знаменитостями, работали на обычных работах и не занимались творчеством. Большинство из них зарабатывали немного и поэтому приходилось тяжело работать, чтобы обеспечить себя. Украинские певцы прошли немало испытаний на пути к славе и популярности.

Сейчас звезды, а в прошлом администраторы, грузчики, тренеры и даже коллекторы. УНИАН рассказывает о том, кем были украинские артисты раньше, когда еще не достигли успеха в музыке.

Юлия Санина - журналист

Сейчас известная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина имеет тысячи фанатов. Ее вокал и творчество каждый раз удивляют поклонников, а на концерты приходят сотни людей. Однако так было не всегда. До музыкальной карьеры звезда работала журналистом. Ее путь в этом направлении начался еще в университете. Санина даже брала интервью у рокера, который впоследствии стал ее мужем.

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Потап - тренер по плаванию

Украинский рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, с детства занимался плаванием и водным поло. За свои достижения он даже получил звание мастера спорта. После окончания университета, чтобы обеспечить жизнь, исполнитель начал тренировать людей в бассейне, но уже тогда параллельно писал песни. Потап рассказал, что в прошлом был чемпионом Украины в команде "Динамо Киев" по водному поло.

Monatik - администратор в студии

Вся жизнь Дмитрия Монатика была связана с творчеством, даже когда он работал администратором. Его мечтой было попасть в балет, именно поэтому певец устроился в танцевальную студию, но на должность администратора. Как известно, Монатик с детства занимался брейк-дансом, а потом его карьера пошла вверх и он начал танцевать в коллективе Натальи Могилевской.

alyona alyona - коллектор

Сейчас alyona alyona успешная и известная рэпер, но до музыки она занималась коллекторством. Певица звонила родственникам и друзьям должников и мотивировала их вернуть средства. Обычно артистка, когда звонила людям, представлялась ненастоящим именем. Артистка не радостно вспоминает о таком опыте и теперь отказывается рекламировать услуги кредитования.

Сергей Бабкин - разнорабочий

Певец Сергей Бабкин работал во многих профессиях. В частности, до того, как стать известным, он был грузчиком, уборщиком складских помещений, фасовщиком макарон на заводе и продавцом хлебобулочных изделий возле метро в Харькове. В то же время певец совмещал все это с творчеством и уже тогда писал свои первые композиции.

Напомним, Потап оскандалился выступлением в клубе, куда приезжают путинисты.

Также мы писали, что Юлия Санина довела до мурашек проникновенным исполнением культового хита 1960-х "Коханий".

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