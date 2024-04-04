Санина исполнила кавер в джазовом стиле на песню Игоря Поклада "Коханий".

Недавно певица Тина Кароль объявила о своем дебютном проекте на YouTube. Звезда запустила авторское шоу "Дом звукозаписи". Первой участницей стала известная украинская исполнительница и фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

В первом эпизоде шоу певица в джазовой аранжировке исполнила хит Игоря Поклада "Коханий", который был написан в 1959-м году. Санина и Кароль признались, что одинаково обожают джаз, именно поэтому их выбор остановился именно на этом стиле.

"Хочу поблагодарить Тину, которая в такое сложное время все равно делает подобные проекты, чтобы пополнить копилку звучания украинской песни новыми перепевами. Я считаю очень ценным то, что она решилась и сделала такой масштабный, весомый и важный проект", – рассказала Санина.

Реакция сети на исполнение хита Юлией Саниной:

"Я хочу написать миллион комментариев для поддержки этого проекта. Продолжайте, это именно то что нам давно нужно. Украинский язык и культура - удивительная. Люблю мою Украину и мой народ"

"Эта песня была создана для Юлии Саниной! Сквозь годы. Невероятно спето, легендарная песня. Спасибо за этот проект"

"Тина, Юля, и вся команда ДЗЗ, спасибо за возрождение этого шедевра"

"Юлия Санина невероятная. Как красиво звучит. Какие талантливые музыканты в нашей стране"

Шоу Тины Кароль "Дом звукозаписи"

Кароль рассказала, что ее шоу – это новый взгляд на известные песни. Она выбирает жанр и формат исполнения композиции, а затем приглашает звездных гостей, которые определяют себе песню для исполнения. Следовательно, результатом становится уникальный перфоманс, когда знаменитости выполняют каверы вместе с оркестром.

Стоит заметить, что запись шоу "Дом звукозаписи" происходит в Доме звукозаписи Украинского радио, в котором записывали свои песни известные певцы.

Артистка поделилась, что целью ее проекта является обогащение украинского контента и музыкального каталога. Кроме того, Кароль стремится дать новую жизнь старым, но культовым песням. Именно поэтому певица вместе с командой профессионалов подбирают разнообразное ранжирование и стили для композиций, чтобы они зазвучали по-новому.

Напомним, ранее Тина Кароль и Юлия Санина блеснули знаниями в шоу "Я люблю Украину".

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