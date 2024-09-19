Антон Савлепов рассказал, как мужчина попал в плен.

Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения взяли в плен брата известного певца, солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова. Артист рассказал, есть ли известия от мужчины и как он попал в плен.

В июне прошлого года исполнитель сообщил, что его 33-летний брат Сергей Строев год находится в российском плену. Стоит указать, что Сергей - гражданский. Россияне забрали мужчину во время наступления на Харьковскую область.

В интервью для издания "Фокус" Савлепов рассказал, что Строев был в числе людей, которые следили за безопасностью Купянска в 2022 году. Во время наступления РФ оккупанты зашли в город и забрали мужчину в плен.

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"Когда началась оккупация Купянска, он был одним из тех людей, которые выходили на акции сопротивления. После того как полиция и администрация города покинула его, определенная группа людей, и среди них мой брат, решили, что теперь будут следить за безопасностью города. Я не знаю, если честно, почему именно и в какой момент его забрали, а главное - за что и почему именно он. Из того, что знаю, что российские военные зашли в город и забирали мужчин. Моего брата также, и больше он не вернулся", - поделился Антон.

Сейчас, по словам артиста, о брате ничего не известно. Прошло уже более двух лет, как его забрали в плен. Исполнитель добавил, что Сергей считается без вести пропавшим.

"К большому сожалению, мы не знаем о его местонахождении. Он все еще считается пленным, находится в российском плену. Но, фактически, он без вести пропавший. Насколько мне известно, пока о нем никакой информации. Это тяжелая и сложная ситуация для нашей семьи. Пока не понятно, как к ней относиться. Это очень тяжело, но мы не теряем веру и надеемся на его возвращение рано или поздно", - отметил солист Quest Pistols.

Напомним, ранее Антон Савлепов высказался о разводе с российской актрисой. Певец ответил, действительно ли разные политические взгляды стали причиной разрыва.

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