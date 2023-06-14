Антон Савлепов рассказал, что уже больше года нет никаких вестей от его брата.

Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов впервые рассказал, что его 33-летний брат Сергей Строев год назад пропал без вести.

Вероятно, его брат попал в российский плен во время оккупации Харьковской области. По словам Савлепова, тогда украинцы выходили на митинги, за что оккупанты похищали их и пытали в подвалах. Позже некоторые из них вернулись домой, а кого-то до сих пор не могут найти.

"Я лично знаю, как трудно найти хотя бы какую-нибудь информацию о пленных гражданских. Их почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически не в плену. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", - говорит Савлепов.

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Он добавил, что под незаконные действия захватчиков попал и его брат Сергей. От мужчины уже больше года нет никаких вестей и никто не знает, где он находится.

"Да, мой брат, гражданский пленный. Такой же, как и многие другие соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом", - подытожил музыкант.

Напомним, ранее Савлепов из Quest Pistols открестился от веселящейся в РФ жены.

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