Певец ответил, только ли политические взгляды стали причиной разрыва.

Солист известной группы Quest Pistols, певец Антон Савлепов, который в 2023 году развелся с российской актрисой Ириной Горбачевой, прокомментировал их разрыв. Артист признался, действительно ли разные политические взгляды стали причиной развода.

Как известно, актриса и исполнитель заключили брак в июле 2021 года, а через два года россиянка сообщила, что "она свободна" и больше не состоит в отношениях. Хотя пара не раскрывала причин разрыва, но в сети предполагали, что на отношения влюбленных повлияла война в Украине, а именно их разные политические взгляды.

Горбачева родом из Мариуполя, но строить карьеру она уехала в страну-агрессорку. После женитьбы Савлепов с избранницей жили в Киеве. Однако после начала полномасштабного вторжения актриса стала на сторону террора и путинского режима. Она публично поддержала войну, начатую Россией.

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Что касается Антона, то он осудил вторжение оккупантов и остался на родине. В интервью для издания "Фокус" Савлепов впервые ответил, действительно ли разногласия во взглядах стали причиной его развода с артисткой. По словам певца, политические взгляды сыграли роль в их разрыве, но не были главным фактором.

"Это не совсем правда. Это одна из версий, которую люди могут для себя понять, но наши отношения были более многосторонние. И политика там занимала десятую часть. Но да, наши политические взгляды отличались. Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам", - отметил солист Quest Pistols.

Что известно о позиции Горбачевой относительно войны

Горбачева наиболее известна по ролям в фильмах "Обратная связь", "Дыхание", "Тренер", "Я худею". В первые дни большой войны она отменила все свои выступления в РФ, но публично не комментировала нападение оккупантов. Долгое время Ирина молчала о войне, но в конце концов публично заявила, что она поддерживает преступления России в Украине. Сейчас актриса развивает свою карьеру в РФ и снимается в пропагандистских лентах.

"Я часть своей страны и государства, я часть любого процесса, который проходит в моей стране. И я выбираю здесь быть, здесь жить", - сказала в одном из интервью предательница.

Напомним, ранее Антон Савлепов закрутил новый роман и показал свою возлюбленную.

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