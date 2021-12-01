10-летняя София появилась в российском шоу вместе со своей мамой.

Опальная певица Ани Лорак появилась в эфире российского шоу "Модный приговор" вместе со своей 10-летней дочерью Софией, которая не так давно "отметилась" матерными словами во время отдыха с отцом. Девочка засветилась в весьма странном наряде, но особого внимания удостоились ее колготки.

Дочь Лорак появилась на шоу в колготках, которые имитируют тату с "тюремной" символикой. На ногах 10-летней девочки звезды и колючая проволока смотрелись довольно нелепо. Сама Лорак не спешит хвастаться нарядом дочери в своем Instagram, а вот российский певец Филипп Киркоров показал фото с Софией у себя на странице.

Все дело в том, что бывший муж Пугачевой подарил для своей дочери Аллы-Виктории целый выпуск шоу "Модный приговор", куда и были приглашены Лорак с 10-летней Софией. Сама певица выглядела сдержанно, а вот "тюремные" колготки ее дочери сразу же заметили в сети.

"Жизнь ворам?", "Что на ногах у Софии, это же звезды тюремные!", "Ани, как вы могли такое допустить", "Она слишком мала для такого ужаса", - пользователи захейтили Лорак из-за колготок ее дочери.

"Тюремные" колготки, к слову, стоят совсем недешево. Эта деталь гардероба была создана модным брендом Vetements. Колготки можно найти на сайтах официальных представителей бренда за 214 евро (более 6 тысяч гривень).

Высокая цена, взрослые тату и "тюремная романтика" - колготки, которые надела дочь Лорак, вызвали в сети бурные споры. Пользователи пишут, что девочке не стоит гнаться за трендами и постараться еще хоть немного насладиться своим детством.

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Автор: Виолетта Орлова