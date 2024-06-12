Бен сосредоточился на работе, а Дженнифер на детях.

Известная певица Дженнифер Лопес и оскароносный актер Бен Аффлек на грани развода. Пара больше не живет вместе. Близкое окружение звезд рассказало, как они переживают семейную драму.

Как пишет Daily Mail, эксперты по языку тела пришли к выводу, что супруги выглядят "несчастными", когда проводят вместе время. При этом инсайдеры сообщили, что Лопес и Аффлек до сих пор "официально не разведены", а лишь живут отдельно. Сейчас они продают свой особняк и планируют приобрести отдельные дома.

Каждый из звезд посвятил себя своим делам, в частности, актер полностью погрузился в работу, а певица начала больше времени проводить с детьми.

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"Джен и Бен живут отдельными жизнями, но официально еще не развелись. В данный момент они просто занимаются своими делами. Они очень оптимистично подходили к своим отношениям и думали, что все может измениться, но это не получилось. Джен смотрит дома. В этот переходный период она полагается на маму, сестер и детей. Бен грустит из-за этого, но сосредоточен на своей работе. Он полагается на Мэтта Дэймона и его близких друзей. Мэтт всегда рядом с Беном и поддерживает его", - рассказал инсайдер.

На прошлой неделе Джениффер сообщила шокирующую новость. Артистка отменила свой концертный тур. По словам звезды, причиной этому стало ее желание посвятить себя семье летом. Но инсайдеры пишут, что дело в разводе знаменитостей.

К слову, впервые свои отношения Лопес и Аффлек начали еще в 2000-х. Тогда актер сделал предложение артистке, однако позже они отменили свадьбу. Джей Ло и Бен воссоединились в мае 2021 года. Актер сделал предложение певице во второй раз. Звездная пара тайно обручилась в июле 2022 года в Лас-Вегасе.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком.

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