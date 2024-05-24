Рассказывая об отношениях, певица заметно растерялась.

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые ответила на слухи о разводе со своим мужем - голливудским актером Беном Аффлеком.

Поговаривают, что звездные супруги живут отдельно и планируют развестись. Артистка ответила, действительно ли это так. Лопес прилетела в Мексику, чтобы презентовать новый фильм "Атлас", где она сыграла главную роль. Во время пресс-конференции она отвечала на вопросы журналистов и один из них был о личной жизни знаменитости.

Журналист спросил, развелись ли они с Аффлеком. На видео, которое распространили в сети, заметно, что вопрос был неудобным для Джей Ло. Она растерялась и не знала что ответить.

"Вы это знаете лучше, чем я", - заявила певица.

Стоит указать, что на безымянном пальце актрисы было обручальное кольцо.

Что известно о браке Дженнифер и Бена

Звезды познакомились еще в 2001 году и тогда Аффлек впервые сделал предложение актрисе. Они планировали пожениться в 2003 году, но отменили свадьбу. После почти 20 лет перерыва, знаменитости возобновили отношения и Бен во второй раз сделал предложение Джей Ло. В 2022 году во время пандемии актеры тайно поженились.

В последнее время по сети ходят слухи о проблемах в отношениях пары. Супруги давно не появляются на публике вместе и даже, по словам инсайдера, начали жить отдельно. Они планируют продать совместный дом. При этом ни Лопес, ни Аффлек официально не подтверждали разрыв.

Напомним, ранее Бена Аффлека на фоне слухов о разводе с Лопес заметили без обручального кольца.

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