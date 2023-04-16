Украинцев поздравили Ротару, Кароль, Зибров, Осадчая и другие известные люди.

Украинские звезды поздравили фанатов с Пасхой и показали, как они празднуют. Одни собрались с семьей, другие - решили провести этот день в тишине.

Павел Зибров

Певец поздравил украинцев и пожелал всем нам победы. Также Зибров показал фото с пасхальной корзиной.

"Желаю, чтобы Воскресение Христово принесло новую надежду и силу для осуществления всех мечтаний и замыслов, а также долгожданную победу Украине! Добра, здоровья, достатка и мира вам и вашим домам!" - написал Зибров.

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Катя Осадчая

Телеведущая провела праздник со своими детьми. Муж Осадчей, Юрий Горбунов, сейчас за границей. Он проводит благотворительный вечер в Чехии. Ведущая показала, как ее сыновья "бились" крашенками.

"Со светлым праздником, с Пасхой! Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой желанный покой, мира и согласия каждой семье. Молимся за каждого нашего Героя и за каждого украинца, и за тех, кто на небе. С праздником. Христос воскрес!" - написала Осадчая.

София Ротару

Певица разместила в Stories праздничную открытку. Она поздравила украинцев с Пасхой. Ротару пожелала любви, надежды, сил и веры.

Певица не стала публиковать личные фото. Она редко показывает себя в социальных сетях. Впрочем, Ротару не забывает поздравлять украинцев .

Леся Никитюк

Ведущая пошла в церковь. Там Никитюк попала в курьезную ситуацию. Над ней пошутил священник, все это попало на видео.

"Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех невзгод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Мира вашему дому, победы нашей Украине!" - впоследствии написала Никитюк.

Тина Кароль

Певица отпраздновала Пасху без лишних глаз. Сначала она показала яйцо с надписью "Вільна". После этого Кароль пожелала фанатам счастливой Пасхи.

Светлана Тарабарова

Беременная певица провела Пасху рядом с семьей. Она показала праздничный стол и своих детей. Тарабарова поблагодарила защитников Украины.

"Христос Воскрес. Спасибо ВСУ, всем защитникам за то, что мы можем быть дома и обнять родных", - отметила Тарабарова.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар показал, как он "бился" крашенками. Также Хименес-Браво сделал пост и заявил, что жизнь обязательно должна победить смерть, а Украина обязательно должна победить врага.

"Жизнь должна победить смерть, а мы должны победить врага. И точка. Именно поэтому желаю всем казацкой силы, духа победы и вдохновения. Это поможет быстрее прогнать оккупантов и дать возможность нашим воинам встречать Пасху вместе с семьей в своих домах. Христос Воскрес!" - написал Хименес-Браво.

Маша Полякова

Дочь певицы Оли Поляковой решила поздравить своих фанов необычной открыткой. Девушка разместила в Stories картинку, на которой указаны потери РФ в Украине.

"Христос воскрес. А 182070 оккупантов - нет",- говорится на открытке.

Напомним, сегодня певец Дзидзьо обратился к фанам после слухов об "исчезновении". Оказалось, что он не в Украине.

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