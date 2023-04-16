Артист поздравил украинцев с праздником.

Украинский певец Дзидзьо появился в социальных сетях после слухов о том, что он "исчез". Артист поздравил украинцев с праздником. Кроме этого, он пригласил фанов на свой концерт. Как оказалось, сейчас Дзидзьо не в Украине.

"Христос Воскрес! Боже, благослови и защити Украину", - написал певец и выложил фото в вышитой рубашке.

Также Дзидзьо рассказал о благотворительном вечере. Сейчас он в Чехии. Певец участвует в концерте в Праге. Известно, что вместе с ним там будут выступать Виктор Павлик и Александр Пономарев. Ведущим благотворительного ужина станет Юрий Горбунов.

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В комментариях фанаты поблагодарили Дзидзьо за поздравления. Также они написали, что певцу очень идет вышитая рубашка. Некоторые комментаторы признали, что они были немного удивлены, когда узнали, что сейчас певец не в Украине. Сам Дзидзьо не анонсировал концерт в Чехии. Впрочем, другие артисты рассказывали о благотворительном вечере в социальных сетях.

Почему появились слухи, что Дзидзьо "исчез"

Недавно журналисты обратили внимание на то, что певец Дзидзьо "исчез" из поля зрения и около месяца ничего не публиковал в социальных сетях. Впоследствии это решила прокомментировать кума артиста - певица Оля Цибульская.

Она заявила, что DZIDZIO никуда не исчезал. Певица общается с артистом и знает, что он делает. Цибульская рассказала, что Дзидзьо гастролирует и собирает средства для ВСУ.

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