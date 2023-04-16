Ведущая пошла на Пасху в церковь и попала в курьезную ситуацию.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поздравила фанов с Пасхой и показала, как она ходила в церковь. Там над ней пошутил священник.

В Stories своего Instagram Никитюк выложила забавное видео. Так, она пошла в церковь, где священник окропил всех верующих святой водой. Ведущая получила "щедрую порцию" воды.

Священник залил все лицо ведущей. Когда она начала вытираться, он пошутил:

Видео дня

"Это не мицеллярка если что. Все окей"

Никитюк смеялась и снимала все на видео. Шутка от священника развеселила ведущую. Для праздника Никитюк выбрала сдержанный наряд. Она надела длинный тренч и цветной платок. Как заметно на фото, которые впоследствии выложила ведущая, священник окропил святой водой всю ее одежду. Впрочем, Никитюк точно об этом не жалеет.

Над Лесей Никитюк пошутил священник в церкви - забавное видео

Это не первый забавный случай Никитюк в церкви. В 2019 году ведущая также ходила на Пасху святить корзину. Тогда ее облили святой водой буквально с ног до головы. Несколько дней назад она вспоминала забавный случай и показывала видео из церкви.

Леся Никитюк в церкви - видео

Напомним, ранее с Пасхой своих фанов поздравила Алла Пугачева. Она показала новое фото и удивила сеть, мало кто сумел ее узнать.

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