Певица похвасталась идеальной фигурой.

Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новое видео, на котором предстала в сексуальном образе.

Звезда в нюдовом раздельном купальнике и с распущенными волосами покрутилась перед камерой. В кадре Лорак продемонстрировала идеальную фигуру и аппетитные формы.

"Шикарная фигура", "Какая же ты невероятная", "Нежная, хрупкая, миниатюрная, но сколько же в тебе внутренней силы и энергии, милая", "Роскошная", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич