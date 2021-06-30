Лорак показала фигуру / instagram.com/anilorak
Опальная певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новое видео, на котором предстала в сексуальном образе.
Звезда в нюдовом раздельном купальнике и с распущенными волосами покрутилась перед камерой. В кадре Лорак продемонстрировала идеальную фигуру и аппетитные формы.
"Шикарная фигура", "Какая же ты невероятная", "Нежная, хрупкая, миниатюрная, но сколько же в тебе внутренней силы и энергии, милая", "Роскошная", - пишут поклонники в комментариях.
Лорак показала фигуру / instagram.com/anilorak
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