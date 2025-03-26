Во время выступления на суде актер заговорил о пошлости и алкоголизме россиян.

Известный французский актер и гражданин России Жерар Депардье, который предстал перед судом из-за обвинений в сексуальном насилии, публично унизил россиян. Прямо во время судебного заседания по делу о домогательствах знаменитость негативно высказался о россиянах.

Как сообщает France 24, он рассказал, что его часто сравнивают с россиянами и говорят, что у артиста "русская натура", поскольку у жителей РФ есть проблемы с алкоголем и неприличным поведением. Во время суда кинозвезда признал, что грубо общался с одной из пострадавших и касался ее бедер без разрешения. Однако актер по-прежнему отвергает обвинения в насилии. Также он признался, что иногда его поведение может быть довольно грубым.

"Мне всегда говорили, что у меня "русская натура". Не знаю, это из-за злоупотребления алкоголем, или из-за пошлости", - выдал Жерар.

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Одна из вероятных жертв насилия артиста заявила, что он вел себя с ней как "дикое животное". Он также позволял себе унижать женщин и делать замечания ее коллегам относительно их одежды, а к самой пострадавшей актер, мол, постоянно прикасался.

Однако Депардье не признает вину в этом и отмечает, что у него не было злых намерений, когда он касался ее бедер. По его словам, он это сделал, чтобы не упасть, поэтому не понимает обвинений в свою сторону. Другая женщина также заявила, что актер грубо обращался с коллегами и персоналом. Она утверждает, что Жерар получал наслаждение, когда видел, что другие люди боятся его.

"Здесь (в зале суда - УНИАН) он демонстрирует примерное поведение, не двигается, тихий, не шумит. На съемочной площадке он не такой: жестикулирует, ворчит, делает замечания женщинам", - рассказала женщина.

К слову, сейчас продолжается расследование по факту сексуального насилия со стороны знаменитости. Если его признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

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Что известно о секс-скандале Жерара Депардье

Первую жалобу против Депардье подала актриса Шарлотта Арну в 2018 году. В декабре 2023 года известная французская актриса Элен Даррас заявила, что на съемочной площадке фильма "Диско" в 2007 году Жерар приставал и к ней. Актриса обвинила Депардье в сексуальном насилии.

Также 13 молодых актрис, продюсеров, гримеров и членов технического персонала признались, что на протяжении 2004-2022 годов подвергались домогательствам со стороны артиста. Однако заявления в полицию написали только трое из них. Одна из женщин рассказала, что Депардье склонял ее к сексуальной близости.

Среди возможных жертв была и актриса Эммануэль Дебевер. Впервые о неприличном поведении коллеги она рассказала в 2019-м, но расследование ее дела началось только в 2023-м, когда женщина совершила самоубийство.

В октябре прошлого года Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, где опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что "устал слышать ложную информацию о себе". Однако это не спасло его. В апреле прошлого года актера задержали в Париже по обвинениям в сексуальном насилии.

Напомним, ранее Жерар Депардье назвал войну "чушью" и заявил, что любит Россию. Говоря о полномасштабной войне РФ против Украины, он заявил, что это не повлияло на его любовь к стране-агрессору.

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