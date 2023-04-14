Публично обвинения выдвинули 13, но заявление в полицию подали только трое.

Французский актер Жерар Депардье, который прославился своей поддержкой кровожадной политики Путина, попал в скандал. 13 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Знаменитость все обвинения отвергает. Об этом пишет издание Mediapart, ссылаясь на свои источники.

Одна из женщин рассказала, что Депардье склонял ее к сексуальной близости прямо на съемочной площадке. Судя по данным заявительниц, подобное поведение актера продолжалась с 2004 года.

Отметим, что это уже не первое подобное обвинение против путиниста. Пять лет назад актриса Шарлотта Арнольд заявила, что стала свидетельницей того, как Депардье изнасиловал девушку во время репетиции в загородном доме. Тогда Шарлотта подала заявление в правоохранительные органы, однако дело закрыли из-за отсутствия доказательств. В 2021 году актриса повторно выдвинула обвинения.

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Позиция Жерара Депардье касательно войны в Украине

Депардье вовсе не скрывает того, что поддерживает кровавую политику Кремля. Недавно, говоря о полномасштабной войне РФ против Украины, он заявил, что это не повлияло на его любовь к стране-агрессору.

"Я ненавижу, когда смешивают политику и актерское мастерство. Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем то, что война - это большая чепуха", - сказал прессе Депардье.

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