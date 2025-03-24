Скандальное дело актера будут рассматривать в Париже.

Известного французского актера Жерара Депардье, которого ранее задержали по обвинению в сексуальном насилии, будут судить. Об этом пишет издание The Guardian.

Известно, что 76-летний актер должен предстать перед судом в Париже сегодня, 24 марта. Он обвиняется в сексуальном насилии над двумя женщинами: помощницей режиссера и художником-декоратором. Именно с ними мужчина работал на съемочной площадке фильма "Зеленые ставни" режиссера Жана Беккера в 2021 году.

Кстати, около 20 женщин ранее уже обвиняли Жерара в неадекватном поведении, однако это первое дело, которое дошло до суда. По словам прокуроров, актер может получить наказание в виде пяти лет заключения и штраф в размере 75 000 евро (более 3 млн гривень).

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К слову, сам Депардье отрицает свою вину и отмечает, что никого и никогда не оскорблял.

Секс-скандалы Жерара Депардье

Впервые Жерар попал в секс-скандал летом 2018 года. Тогда его обвинили в насилии 14 женщин. Через несколько лет Депардье опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro и опроверг все выдвинутые против него обвинения. По словам мужчины, это была ложь.

В декабре 2023 года известная французская актриса Элен Даррас тоже заявила о домогательствах. По ее словам, это было еще в 2007 году на съемочной площадке фильма "Диско", где Жерар открыто приставал к ней. Кстати, одна из актрис, которая также рассказала о сексуальном насилии со стороны Депардье - Эммануэль Дебевер - совершила самоубийство.

Напомним, ранее стало известно, что путинист Ефремов, который совершил смертельное ДТП, выйдет на свободу после четырех лет колонии.

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