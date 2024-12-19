Супруги признались, что уже длительное время хотят взять ребенка из детдома.

Украинский танцовщик Евгений Кот с женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой призналась, что задумываются над усыновлениями ребенка. Звездная пара рассказала, готовы ли они сейчас взять мальчика или девочку из детдома.

Супруги и раньше делились, что хотят подарить счастливую жизнь чужому ребенку, в частности, впервые они заговорили об этом в 2022 году. В июле этого года Кот и Татаринцева стали родителями. У них родилась дочь Леля, но даже после этого они не оставили идею с усыновлением.

В интервью Славе Демину танцовщики отметили, что в ближайшее время они не планируют идти на такой серьезный шаг, ведь их дочь еще совсем маленькая и сейчас требует много внимания. Однако пара действительно неоднократно обсуждала усыновление даже после появления на свет Лели. Возможно, говорит Кот, следующий их малыш будет из детдома, но пока что точно они ответить не могут.

"Да (думаем об усыновлении - УНИАН). Мы даже общались об этом. Мы не можем сказать, что мы планируем взять ребенка, но мы общались о том, что, возможно, для того, чтобы была большая семья мы подумаем о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Мы не знаем, будет ли это второй ребенок, или это будет третий ребенок. Будем смотреть по ситуации, как именно в этот период будем чувствовать", - сказал Евгений.

Также знаменитость добавил, что сейчас у них с Натальей несколько другие приоритеты, и в ближайшее время они не планируют новую беременность. Сначала им нужно достроить свой дом за городом и обустроить там жизнь.

"У нас цели сейчас немножко по-другому стоят. Тот же дом достроить, там ремонт сделать, чтобы быстрее переехать, чтобы для малой было удобнее. Для нас, чтобы комфортнее было. Все же небольшой таунхаус и это немного дает о себе знать", - сказал Кот.

Напомним, ранее Женя Кот рассказал о серьезной болезни у дочери, которую она перенесла в два месяца. По словам танцовщика, именно он заразил кроху.

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