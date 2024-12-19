По словам танцовщика, именно он заразил кроху.

Известный украинский танцовщик Женя Кот и его жена - гимнастка Наталья Татаринцева - рассказали о первой серьезной болезни дочери, которая родилась в июле этого года. Звезды ответили, как перенесла заболевание девочка и остались ли какие-то последствия.

В интервью Славе Демину Кот поделился, что в двухмесячном возрасте дочь Леля заболела вирусом COVID-19. Болезнь девочка подхватила от своего звездного папы. Дело в том, что знаменитость три месяца назад работал на детском Нацотборе на конкурс "Евровидение-2025".

Там он коммуницировал со многими людьми и узнал, что на площадке были больные. Сначала сам Евгений заразился, а после этого маленькая Леля также почувствовала на себе симптомы коронавируса.

"Папа принес. Папа как раз работал тогда на отборе на детском Евровидении и там было очень много людей. Люди были и с температурой и без, и подходили ко мне: "Никому не говори у меня температура". Спасибо, что мне принесли. Я вроде бы так перенес нормально. Но на следующий день у меня резко температура, горло и так "ломать" начало. Мы купили тест (и обнаружили COVID - УНИАН)", - поделился танцовщик.

Также пара отметила, что у Лели из симптомов была только высокая температура. Было заметно, говорят Наталья и Женя, что девочка чувствует себя плохо, но она не капризничала, а преимущественно много спала. Одновременно с крохой заболела ее мама и няня, поэтому женщины решили на несколько дней переехать за город, чтобы вылечиться там.

"Температура была. У нас (у Лели и Натальи - УНИАН) двоих с ней в одну ночь 39 градусов температура, и у няни. Сначала я (Женя - УНИАН) закрылся в комнате, а они поехали за город. Она (Леля - УНИАН) плакала. У нее было такое общее болезненное состояние и эта температура, которая держалась два дня. Она много спала", - добавили супруги.

Напомним, ранее Наталья Татаринцева раскрыла диагноз, из-за которого ей делали кесарево сечение. Женщина пыталась родить естественным путем, но после длительных попыток врачей решили сделать операцию.

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