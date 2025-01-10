Он также написал, какой рост и вес у девочки сейчас.

Известный украинский хореограф Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева, которые в прошлом году впервые стали родителями, показали новые фото дочери Лели.

Сегодня, 10 января, девочке исполнилось 6 месяцев. По случаю полугодия звездная пара сделала праздничную фотосессию с малышкой и опубликовала совместные кадры в своем Instagram.

В частности, Лелю одели в розовый бодик с сердечками и добавили повязку с бантиком на голову. Также к ножкам именинницы завязали шарики.

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"Шесть месяцев. Чувствуете, как время летит? 6 месяцев, 7100 г, 71 см", - написали о дочери Женя и Наталья.

Реакция подписчиков

Подписчики супругов засыпали Лелю комплиментами и поздравили с праздником:

"Сладкие 6 месяцев, беззаботного детства!"

"Поздравляем красавицу! Здоровья и мирного детства"

"Как она быстро растет, молодец"

"Поздравляю вас! Папина копия! Здоровья вам и счастья".

К слову, долгое время Жене и Наталье врачи ставили диагноз бесплодие. Они год работали с репродуктологом и были готовы на ЭКО, но потом отпустили ситуацию. Через некоторое время супруги узнали, что скоро у них родится дочь.

Напомним, недавно стало известно, что у Венсана Касселя родился четвертый ребенок от младшей на 31 год модели.

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