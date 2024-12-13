Певец рассказал, что несколько тысяч долларов отправляет домой.

Фронтмен группы O.Torvald, Женя Галич, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, находится в рядах ВСУ, откровенно рассказал о своих доходах и как ему удается обеспечивать семью, которая вынужденно переехала в Польшу.

В интервью Славе Демину музыкант признался, что его месячный заработок колеблется от 3 до 5 тысяч долларов.

"Я отправляю несколько тысяч долларов на семью", - рассказал Галич.

Певец отметил, что ранее его жена и дети получали выплаты. Галич также поделился, что им повезло найти доступное жилье в Варшаве.

"Кроме того, родным очень повезло с квартирой - жилье в Варшаве стоит 500 долларов в месяц (около 21 тыс. грн)", - отметил музыкант.

Женя признался, что очень скучает по 11-летней дочери Еве и 8-летнему Даниилу. Семья мечтает о возвращении в Украину, но планирует делать это постепенно, ведь девочка уже успела адаптироваться к новой жизни в Польше.

"У нее с 8 до 11 лет лучшая компания появилась. Она хочет в Украину, но сейчас для нее там весь мир и еще друг появился. Поэтому мы не можем просто вырвать ее оттуда и мы думаем, что лучше постепенно делать все. Они приедут, потом снова приедут, потом, может, с кем-то здесь познакомимся", - поделился Галич.

Война внесла свои коррективы в жизнь семьи Жени Галича, но, несмотря на трудности, музыкант продолжает творчески работать и поддерживать своих родных.

Напомним, известный украинский певец честно ответил, были ли измены в отношениях с женой.

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